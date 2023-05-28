SCS-NET

لوكاشينكو: موسكو تفادت كارثة حتمية بإطلاقها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

2023-05-28

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم أن موسكو تفادت كارثة حتمية، بإطلاقها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله: “لو لم تطلق موسكو عمليتها العسكرية في شباط عام 2022 لكانت الأعمال العدائية لأوكرانيا انطلقت لاحقاً في ظروف أسوأ، لكن موسكو تمكنت من تفادي كارثة حتمية”.

وشدد لوكاشينكو على أن العملية العسكرية الخاصة جزء من الصدام الروسي مع الغرب لبناء عالم متعدد الأقطاب يصب في مصلحة الجميع، ويستند إلى العدل والمساواة، لافتاً إلى أن “الدول الغربية بدأت بمحاربة روسيا لمنع بناء عالم جديد يكون خارج سيطرتها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية ومقاتلتي ميغ 29 وسو 25 و18 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت مروحية أوكرانية في خاركوف، ومقاتلتي ميغ 29 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved