الجيش الإيراني: الأمن مستتب على الحدود المشتركة مع أفغانستان

طهران-سانا

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومورث حيدري أن الأمن مستتب على الحدود المشتركة مع أفغانستان.

وقال حيدري خلال زيارته إلى منطقة سيستان وتفقد هذه الحدود: إن الحدود المشتركة مع أفغانستان تخضع بالكامل لسيطرة القوات البرية، والأمن مستتب بالكامل.

ولفت حيدري إلى أنه قد يكون هناك أحياناً خلاف بين حرس الحدود في التعامل مع نوع التحرك، وهذه ليست قضية مهمة، وكانت دائماً تحت السيطرة التامة، وقال: “طالما البلد الجار يشترك في حدود مشتركة معنا، ويحترم القوانين الدولية فسوف نظهر الاحترام المتبادل، ونحافظ على حسن الجوار، ولكن إذا شعرنا في مكان ما بأن الطرف الآخر لا يريد الامتثال للقوانين فإنه سيواجه تعاملاً آخر”.

يذكر أن عناصر من حركة طالبان أقدموا أمس على إطلاق النار من داخل أفغانستان نحو مخفر ساسولي الحدودي التابع لقوات حرس الحدود الإيرانية في منطقة زابل بمحافظة سيستان وبلوجستان، واستخدموا أنواعاً مختلفة من الأسلحة، وتسبب ذلك بمقتل عنصرين وجرح اثنين آخرين من حرس الحدود الإيراني لكنهم جوبهوا برد حاسم.

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