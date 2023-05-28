الشابة (أريج إسماعيل)… مشروع لصناعة كيك المناسبات بقوالب تزيينية مبتكرة

اللاذقية-سانا

من مطبخ متواضع وبموارد محدودة، أطلقت السيدة الشابة (أريج إسماعيل) من قرية بتمانا في ريف جبلة مشروعها المنزلي الخاص لصنع قوالب كيك تصلح لجميع المناسبات الخاصة وأعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والزفاف، معتمدة على مهارتها في صنع الحلويات وصفحة فيس بوك أنشأتها قبل نحو عام ونصف العام لتسويق منتجاتها إلكترونياً.

وأوضحت إسماعيل في حديثها لمراسلة سانا الشبابية أنها وجدت في صنع قوالب الكيك وتزيينها فسحة للإبداع وتوظيف شغفها بالرسم والديكور لابتكار أفكار تزيينية جميلة ومميزة وإضفاء لمستها الخاصة على القوالب التي تحضرها، لافتة إلى أن تشجيع ودعم زوجها ووالدتها وأفراد أسرتها وأصدقائها وأقاربها دفعها للتفكير ملياً بإطلاق مشروعها الخاص، والإقدام على تنفيذ هذه الخطوة والمضي قدماً نحو المحطة الأخيرة وتحقيق حلمها في امتلاك متجرها وعلامتها التجارية الخاصة.

“تمتاز القوالب التي أصنعها بنكهتها المنزلية واستخدام مكونات طبيعية دون أي محسّنات وتتنوع الإضافات والمواد التي أستخدمها للتزيين حسب الطلب بين المكسرات والفواكه الطازجة والمجففة والفارمسيه والكريمة” حسب ما أضافت إسماعيل، مشيرة إلى أنها وبعد إتقان الخطوات الأساسية للحصول على قالب رائع بمواصفات مميزة تواظب على متابعة كل جديد في عالم الحلويات، والاستفادة من الوصفات ومقاطع الفيديو لتطوير عملها والاطلاع على أفكار مبتكرة للزينة.

ارتفاع أسعار المواد الأولية في ظل موجة الغلاء الحالية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، والكم الهائل من الصفحات المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي من بين تحديات أخرى تواجهها (إسماعيل) بكل إصرار، وتبحث عن سبل لتذليلها، حيث أوضحت أنه مع اقتراب فصل الصيف أصبح توفر الكهرباء حاجة ملحة للتبريد والحفاظ على جودة القوالب ومذاقها اللذيذ.

واختتمت السيدة الثلاثينية بالقول: “إن طريق النجاح محفوف بالصعاب إلا أن من يؤمن بإمكانياته ويمتلك العزيمة والتصميم لا شيء يثنيه عن ملاحقة طموحه، وهي رسالتي إلى كل سيدة قادرة على الإنتاج والعطاء ولديها الموهبة والإرادة الكافية ألا تتردد في تأسيس مشروع منزلي صغير يساعدها في تحقيق ذاتها واستقلالها المادي وتحقيق دخل إضافي يعيل أفراد أسرتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها جميعاً”.

رشا رسلان

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