اختتام بطولة اللاذقية لبناء الأجسام لفئة الكلاسيك

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية لبناء الأجسام لفئة الكلاسيك التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بملعب الباسل، بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

وأحرز المركز الأول بفئة الطول 168 سم حسن أحمد، وبفئة 171 سم مجد البودي، وبفئة 175 سم طارق ليلاً، وبفئة 180 سم يوسف ملحم، وبفئة 188 سم حسن عساف.

وقال رئيس اللجنة الفنية للعبة باللاذقية أيمن كزعور في تصريح لـ سانا: إنه سيتم اختيار اللاعبين الأوائل لتشكيل منتخب المحافظة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية في التاسع من الشهر القادم بدمشق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency