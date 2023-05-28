هازارد…نهاية رجل شجاع

مدريد-سانا

مع اقتراب انتقال إيدين هازارد من صفوف ريال مدريد، هل سيعود اللاعب البلجيكي إلى مستواه الطبيعي أم مسلسل الإصابات سيراود اللاعب من جديد؟

يبدو أن لاعب ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد يعيش أسوأ أيامه مع الفريق الملكي حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تاركاً مكانه لزميله في الفريق فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر، ومن المتوقع رحيله عن الفريق خلال الصيف القادم حسب ما أكدته صحيفة الأتلتيك الإنكليزية لاسيما أنه يشعر بالإحباط من أنشيلوتي مدرب الفريق، بعدما أخلف المدرب الإيطالي وعده للاعب بأنه سيشارك لعدة دقائق ما تسبب بانهيار العلاقة بين الطرفين.

ولم يقدم اللاعب البلجيكي الأداء المتوقع منه والذي ظهر به مع فريقه السابق تشيلسي بسبب معاناته من الإصابات المتكررة والتي جعلته بعيدا عن مستواه الحقيقي، حيث لعب هازارد مع النادي الملكي حتى الآن 75 مباراة في البطولات كافة حقق فيها اللاعب 7 ألقاب مكتفياً بزيارة الشباك في 7 مناسبات فقط، وهذا ماجعل اللاعب يتخطى بألقابه السبعة البطولات التي حصل عليها مع ناديه السابق تشيلسي الإنكليزي .

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إنجازات الملك

وحقق هازارد عدة ألقاب في مسيرته: وهي كأس أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا واحدة لكل منها، وحقق لقبين لكل من الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني والدوري الأوروبي والدوري الانجليزي الممتاز، وكانت جلها مع فريقي ريال مدريد وتشيلسي.

الفترة الذهبية

وتعد فترة ارتداء هازارد قميص تشيلسي بالذهبية عام 2012 من خلال تسجيله 85 هدفاً مع النادي الإنجليزي بـ 245 مباراة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها .

أما على الصعيد الدولي فقد لعب هازارد مع المنتخب البلجيكي حوالي 126 مباراة حقق فيها 33 هدفاً من عام 2008 إلى المونديال الأخير عام 2023، وبعدها أعلن اللاعب هازارد اعتزاله كرة القدم دولياً .

ويتقاضى إيدين هازارد ثالث أعلى أجر في الدوري الإسباني مع ريال مدريد حوالي 31 مليون يورو سنوياً، بعدما انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019 قادماً من تشيلسي الإنجليزي بمبلغ وصل إلى 115 مليون يورو وبعقد لمدة خمس سنوات، وينتهي عقد النجم البلجيكي مع ريال مدريد في صيف 2024، وتبلغ قيمته التسويقية 7.5 ملايين يورو فقط، وفق موقع (ترانسفير مارك).

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مستقبل هازارد

لاشك أن سرعة إدين هازارد ومراوغات وقدرته على التحكم بالكرة بشكل مُميز جعلت اللاعب من طينة الكبار وهذا ما دفع بعض وسائل الإعلام والمدربين واللاعبين لمقارنته مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن إصابات اللاعب المتلاحقة أدت لهبوط مفاجأ في مستواه تلتها انخفاض كبير في قيمة اللاعب التسويقية، فهل خروج اللاعب من القلعة الملكية سيساعد اللاعب في العودة إلى المستوى الذي يتمناه عشاق وجماهير اللاعب البلجيكي أم أن مشواره داخل المستطيل الأخضر اقترب من نهايته، أو ربما نشاهد هازارد بحلة جديدة ولكن خارج المستطيل الأخضر مثله مثل العديد من المدربين الذين كان لهم بصمات على مستوى المجالين .

موسى حاج محمود

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