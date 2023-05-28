بنفيكا يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه

لشبونة-سانا

توج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الممتاز اليوم بفوزه على ضيفه سانتا كلارا 3-صفر ضمن الجولة الـ 34 الأخيرة من المسابقة.

وحسم بنفيكا فوزه على سانتا كلارا بثلاثة أهداف حملت توقيع جونكالو راموس ورافا سيلفا وأليخاندرو جريمالدو في الدقائق 7 و28 و60.

وأنهى بنفيكا الموسم في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بورتو حامل اللقب.

وعزز بنفيكا رقمه القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الدوري البرتغالي برصيد 38 بطولة متفوقا بفارق 8 ألقاب عن بورتو صاحب المركز الثاني.

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