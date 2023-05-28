بوتين: روسيا ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية من الخارج

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج تقمع أي أصالة وأي هوية في التنمية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في رسالة بالفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع تافريدا للفنون: “في الوقت الذي لدينا فيه احترام كبير لتراث الثقافة العالمية في بلدنا فإنه من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها وبالنظر إلى ما يحدث في العالم فإننا نفهم بشكل أكثر وضوحاً أننا لسنا بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بشكل فج من الخارج والتي تمنع أي أصالة وهوية في التنمية”.

وأضاف بوتين: “إن مثل هذه المحاولات هي لإلغاء كل ما يتعلق بروسيا وحذفه من تراث الحضارة “، مشيراً إلى أن الشخصيات التي تقوم بهذه التصرفات تحرم شعوبها ومواطنيها من فرصة لمس روائع حقيقية ولا سيما أن للثقافة الروسية رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها.

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