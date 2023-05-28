زاخاروفا: سنرد على قيام ألمانيا بحجب حسابات وسائل إعلام روسية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها مضطرة للرد على الخطوات الألمانية المعادية تجاهها، مشيرة إلى أن روسيا ليست البادئة بالتصرفات غير الودّية.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم: “يتم اتخاذ الكثير من الخطوات ضد روسيا تحمل في طياتها طبيعة معادية للروس”، مضيفة إن “روسيا سترد على خطوات ألمانيا المعادية وهي مستعدة لفرض عقوبات مماثلة على وسائل الإعلام الألمانية في روسيا”.

وكانت الحكومة الألمانية اغلقت الحسابات المصرفية لقناة آر تي ووكالة رابتلي، وبرر ممثلو البنك التجاري الألماني قرار إغلاقها بالحق في إنهاء التعاون من جانب واحد مع العميل دون إبداء الأسباب.

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