السياب والحداثة الشعرية في ندوة بثقافي بيت ياشوط

اللاذقية-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في بيت ياشوط ندوة ثقافية بعنوان “الشاعر بدر شاكر السياب حياته وشعره” تضمنت إضاءات حول الحداثة الشعرية ودور السياب في انطلاقاتها الأولى نحو اتجاهات التغيير في القصيدة العربية الحديثة.

وقدم الباحث جهاد جمعة نبذة عن حياة الشاعر وتجربته الشعرية ومحاولاته الأولى مع نازك الملائكة في إطلاق أول قصيدة عربية خرجت عن الشكل التقليدي لبحور الخليل بن أحمد الفراهيدي عام 1947 بعنوان “هل كان حباً”، فيما كانت قصيدة نازك الملائكة بعنوان “الكوليرا”.

كما لفت الباحث جمعة إلى ثقافة السياب الأدبية وغناها الذي تطعم بالروح الغربية لدراسته الإنكليزية إضافة إلى المخزون العربي الذي يحمله في ذاكرته فأخرج أدباً جديداً يحمل بذور الحداثة والتجديد.

وأشار إلى معاناته مع المرض التي انعكست في شعره إضافة إلى تقلباته السياسية في فترة الاستعمار والجهل الذي كان يسيطر على الوطن العربي فتجلى ذلك في شعره وخصوصاً ديوانه انشودة المطر، وإلى عمر السياب القصير الذي لم يتجاوز أربعة عقود أغنى خلالها المكتبة العربية.

وقرأ الشاعر علي الزينة قصائد ونصوص من شعر السياب في مختلف مراحله وتطوراته نالت رضى واستحسان الجمهور إضافة إلى مشاركته في التقديم وإدارة الحوار والندوة.

بلال أحمد

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