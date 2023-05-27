1477 يافعاً من مختلف المحافظات في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للصغار واليافعين

دمشق- سانا

شارك 1477 يافعاً ويافعة من مختلف المحافظات اليوم في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2023 الذي تنظمه إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الاختبار أجري في مراكز الجامعة الافتراضية السورية بالمحافظات لفئة اليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، واستغرق ساعة وربع الساعة لتحديد مستواهم في لغة البرمجة ” سي بلس بلس” وفرزهم ضمن مستويين مبتدئ ومتقدم للبدء بعدها بتدريبهم بإشراف مدربين معتمدين بتدريب هذه الشريحة العمرية استعداداً لخوضهم المرحلة التنافسية في المراحل اللاحقة.

وأشارت الهيئة إلى أن اختبار تحديد المستوى الأول لفئة الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة سيجري في الثالث من شهر حزيران القادم، مبينة أنه سيتم إعلان قوائم الأسماء والمراكز الامتحانية الخاصة به لاحقا .

ويهدف الماراثون البرمجي إلى رفع السوية العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل المنطقي لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية وتوفير التدريب البرمجي بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي .

كما يعمل الماراثون على توفير محتوى علمي مفيد ومفتوح متوافر باللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية يؤمن وسيلة داعمة لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية ورفع مستوى معارف ومهارات الطلاب من خلال المشاركة في مسابقات عالمية ورعاية المتميزين في هذا المجال.

هيلانه الهندي

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