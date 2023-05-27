وقفة تضامنية في باقة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية في بلدة باقة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الأسير المريض بالسرطان وليد دقة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات وصورا، دعما للأسرى في معتقلات الاحتلال ولضرورة مساندتهم، منددين بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم، ولا سيما الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان في النخاع

الشوكي، والذي استأصل جزءا كبيرا من رئته اليمنى.

والأسير دقة 62 عاماً من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ، ويعتقله الاحتلال منذ 38 عاما، ويعتبر أحد أبرز الأسرى الذين ساهموا في العديد من الخطوات النضالية للحركة الوطنية الأسيرة.