طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في أغلب المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي خماسيني يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً ربيعياً حاراً نسبيا في أغلب المناطق، وغائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أماكن متفرقة من البلاد، وسديميا ًمغبراً في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية والجزيرة، وشمالية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، وتثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..