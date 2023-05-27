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إعادة خط توتر الطبقة الأبواب إلى الخدمة في الحسكة

2023-05-27

الحسكة-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أعمال نصب وإصلاح الأبراج المنهارة على مسار خط التوتر الكهربائي 230 ك ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب.

وأكد مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا إعادة الخط إلى الخدمة، وتغذية الأحياء تدريجيا بعد الانتهاء من نصب برجي توتر كهربائي في قرية قبر عامر جنوب غرب الحسكة، ونصب برج ثالث انهار مساء أمس جانب المحطة الرئيسية عند مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

وبين عكلة أن سبب انهيار الأبراج هو وجود نقاط ضعف في البرج، ناتجة عن سرقة زوايا الأبراج على يد مجهولين، ما يتسبب بانهياره في حال تعرض المنطقة لأي عاصفة، منوهاً بأن الورشات تمكنت من إعادة نصب الأبراج وإصلاحها رغم ما تعانيه الشركة من جراء عدم توافر مستلزمات الإصلاح، وصعوبة تأمينها في ظل الظروف الراهنة.

وتعتمد الشركة العامة لكهرباء الحسكة على خط توتر الطبقة الأبواب لتغذية مدن وأرياف المحافظة، ولا سيما أن كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها في منشأة توليد السويدية تخصص للخطوط الخدمية المستثناة من برنامج التقنين الكهربائي، من مياه ومشاف واتصالات وأفران لضمان استمرار تقديم الخدمات للأهالي.

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