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إصابة فلسطيني باعتداء للاحتلال قرب الخليل

أرشيف

2023-05-27

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شاب في بلدة سعير شمال شرق المدينة، ما أسفر عن إصابته بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى النبي صالح وعابود شمال رام الله وكفر قدوم شرق قلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب مدينة جنين.

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