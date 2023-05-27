بيسكوف:  مؤشرات تورط الغرب بالأزمة الأوكرانية في تزايد مستمر

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: “درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد، والتي يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا”.

وأضاف بيسكوف: إن “حدود التدخل في أوكرانيا يجب أن تحددها عقول وضمائر الغرب الجماعي، إلا أنه لا حياة لمن تنادي”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، وجعلها أكثر دموية مما هي عليه الآن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency