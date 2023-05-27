إخماد حريق اندلع في قرية قيرون بريف مصياف

حماة-سانا

أخمدت فرق إطفاء مركز حماية الغابات بمصياف وكفر عقيد اليوم حريقاً اندلع في أحد حقول القمح في قرية قيرون، وامتد للأشجار الحراجية بريف مصياف.

وقال مدير مركز حماية الغابات بمصياف مدين العلي في تصريح لمراسل سانا: إن بداية نشوب الحريق كانت في أحد حقول القمح في موقع السواقي بقرية قيرون، وامتدت النيران واتسع نطاقها للحراج القريبة بسبب شدة الرياح، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تدخلت بالوقت المناسب، وتمكنت من إخماد الحريق في غضون أقل من ساعة.

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