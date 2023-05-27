بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء

السويداء-سانا

نظّم فرع مؤسسة الشهيد بالسويداء اليوم بالتعاون مع اللجنتين التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي والفنية للشطرنج بطولة تنشيطية مفتوحة بالشطرنج الخاطف وذلك بمشاركة عشرين لاعباً ولاعبة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة الفندق السياحي بمدينة السويداء اللاعب أغيد العقباني تلاه هشام دنون ثم صايل الكفيري.

وأشار رئيس مجلس إدارة فرع مؤسسة الشهيد بالسويداء أسعد الشبل في تصريح لسانا إلى أن البطولة أقيمت بمناسبة عيد الشهداء، وستصبح تقليداً سنوياً بهدف التشجيع على ممارسة هذه الرياضة انطلاقاً من فوائدها.

بينما ذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج المهندس رفعت خضر في تصريح مماثل أنه تم تنظيم البطولة بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات مبيناً أهميتها لتوفير فرصة احتكاك، وزيادة خبرة لاعبي المحافظة بالشطرنج الخاطف.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين بجوائز مالية بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي طارق العفيف وعضو اللجنة ناصر النجار إضافة لتخصيص جوائز لأصغر اللاعبين وهم سيف العفيف وكمي حامد وأمير الأطرش وللروح الرياضية للاعبة كاترين الأطرش.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc