تنظيم 163 ضبطاً تموينياً في طرطوس خلال الأسبوع الماضي

طرطوس-سانا

نظّم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس خلال الأسبوع الماضي 163 ضبطاً تموينياً في مختلف مناطق المحافظة طالت عدداً من المخابز ومعتمدي بيع مادة الخبز إضافة إلى مخالفات لمنشآت صناعية ومحال تجارية وآليات نقل.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش خلال تصريح لمراسلة سانا أن الدوريات التابعة للمديرية وخلال متابعتها لحركة الأسواق والمحال التجارية والصناعية عبر جولاتها الميدانية قامت بتنظيم 78 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخابز لجهة نقص وزن ربطة الخبز، وعدم تقديم بيان تكلفة والبيع بسعر زائد بالنسبة للمخابز التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي إضافة إلى مخالفة عدد من معتمدي البيع لقيامهم بتجميع البطاقات التموينية بقصد المتاجرة بمادة الخبز للبيع خارجها.

وبين علوش أن قيمة التغريمات المتعلقة بمادة الخبز بمختلف المخالفات تجاوزت 5 ملايين ليرة سورية.

وأشار علوش إلى تنظيم 24 ضبطاً منها مصادرة 2200 ليتر من مادة المازوت المدعوم كانت معدة للمتاجرة بها، وتم تغريم صاحبها بقيمة 35 مليوناً و500 ألف ليرة سورية، ومصادرة 10 ربطات من أنابيب الري بإحدى المنشآت الخاصة بصناعتها لعدم وجود بطاقة مواصفات إضافة إلى مخالفة منشآة لصناعة الحبيبات البلاستيكية لعدم تقديم بيان تكلفة.

وبيّن علوش أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق عدد من المحال التجارية كمحلات السمانة وبيع الخضار والفواكه ومادة الفروج والألبان والأجبان وسيارات البيع الجوالة بلغ 61 ضبطاً تنوعت بين عدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وبلغت قيمة الغرامات الخاضعة للتسوية أكثر من 8 ملايين ليرة سورية مشيراً إلى مخالفة عدد من آليات النقل العامة (السرافيس) بسبب امتناعها عن تأدية الخدمة للمواطنين.

فاطمة حسين

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