الغباش يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الصحي

جنيف-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع وزير الصحة التونسي علي المرابط سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية، التي تعقد حالياً في جنيف إمكانية تبادل الخبرات والزيارات الفنية وآليات الرعاية الصحية الأولية، والتلقيح والصناعات الدوائية.

وثمن الوزير الغباش مواقف تونس الداعمة لسورية، ومنها المساعدات الإنسانية التي أرسلتها لمتضرري الزلزال الذي وقع في الـ 6 من شباط الماضي، مؤكداً الرغبة في تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، وتحضر عادة أعمالها وفود جميع الدول الأعضاء فيها، ويناقشون بنود الجدول الذي يعده المجلس التنفيذي لمواضيع محددة في مجال الصحة.

راما رشيدي

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