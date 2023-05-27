طهران: مزاعم النظام الأوكراني ضدنا واهية ومجرد استعراض سياسي

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تكرار مزاعم رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي الواهية ضد إيران يندرج ضمن الحرب النفسية والإعلامية للمحور المناهض لطهران، وبهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية.

ووصف كنعاني التصريحات الأخيرة لزيلينسكي، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واستعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، معتبراً أن تلك التصريحات تفتقر إلى أي قيمة.

وكانت إيران أعلنت سابقاً ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن، وبأنها مستعدة لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك.

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