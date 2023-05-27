حزب سلوفاكي: سورية ستحظى بدورها الكامل على الساحة الدولية

براغ-سانا

أكد رئيس حزب (الاشتراكيون) السلوفاكي آرتور بيكماتوف، أن اضطلاع سورية بدورها في جامعة الدول العربية يشكل خطوة مهمة لخروجها من حالة الحصار الغربي المفروض عليها.

وقال بيكماتوف في تصريح لمراسل سانا اليوم: إن الاتفاق على استئناف مشاركة سورية باجتماعات الجامعة العربية هو أمر بعيد النظر وواقعي للغاية، معرباً عن ثقته بأن سورية ستعود في وقت قريب إلى الساحة الدولية كدولة تحظى باحترامها ودورها الكامل.

ورأى بيكماتوف أن هذه الأحداث على مستوى الجامعة العربية تدل على رغبة الدول العربية بالعمل على الساحة الدولية باستقلالية.

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