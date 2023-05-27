مصرع أربعة أشخاص جراء انفجار ألعاب نارية شمال الصين

بكين-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، نتيجة انفجار ألعاب نارية بمركز للشرطة بمقاطعة خبي شمال الصين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن السلطات المحلية بالمقاطعة قولها اليوم.. إن الانفجار وقع في مركز الشرطة بمدينة (داتشنغ) في المقاطعة، بعد اقتياد 11 شخصاً للتحقيق معهم عن مصدر الألعاب النارية التي يشتبه بتداولها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى مصرع أربعة وإصابة خمسة”.

وأضافت السلطات: إن فرق الإنقاذ قامت بإسعاف المصابين إلى المشفى، فيما باشرت الشرطة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن المفقودين.

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