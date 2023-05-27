مصدر روسي: استمرار وول ستريت جورنال بنشر معلومات مضللة عن روسيا يدل على عدم اهتمامها بمصير غيرشكوفيتش

موسكو-سانا

اعتبر مصدر روسي مطلع أن استمرار صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بنشر معلومات مضللة عن روسيا يدل بشكل قاطع على عدم اهتمامها بمصير مراسها في موسكو إيفان غيرشكوفيتش.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المصدر قوله في تصريح اليوم إنه “إذا استمرت وول ستريت جورنال في الانخراط بأنشطة غير صحفية، ونشر معلومات مضللة عن روسيا، فإن هذا يعني أن المحررين ليسوا مهتمين على الإطلاق بمصير غيرشكوفيتش”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في الثلاثين من آذار الماضي اعتقال غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية، وجمعه معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency