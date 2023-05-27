فوز الكرامة والنواعير والحرية على الاتحاد أهلي حلب والوثبة وحطين في دوري كرة السلة للرجال

محافظات-سانا

فاز فريق الكرامة على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 68-54 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن الجولة الثامنة من إياب دوري كرة السلة لفئة الرجال.

ورغم أن الكرامة استطاع التفوق في الربع الأول بواقع 31-8 نقاط إلا أن أهلي حلب استطاع تدارك الموقف في الربع الثاني وأنهاه لمصلحته 22-8 نقاط، وجاء الربعان الثالث والرابع لمصلحة الكرامة 12-10 نقاط و17-14 نقطة.

وشهدت صالة ناصح علواني في حماة فوزاً كبيراً لفريق النواعير على الوثبة بنتيجة 83-65 نقطة ضمن الجولة ذاتها.

وفي مباراة أخرى فاز الحرية على فريق حطين بنتيجة 72-67 نقطة، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب.

سامر خزمة

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من مباراة الحرية وحطين

تصوير: سامر خزمة