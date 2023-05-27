الأمن التونسي يعتقل إرهابياً في ولاية صفاقس

تونس-سانا

أعلنت قوات الأمن التونسية اعتقال إرهابي في ولاية صفاقس جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن المتحدث الرسمي باسم الإدراة العامة للحرس الوطني قوله في بيان اليوم إنه “في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني وإدارة توقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات، تم القبض بمدينة صفاقس على إرهابي من تنظيم “داعش” وضبط بحوزته مواد متفجرة”، موضحاً أن الإرهابي كان بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية في الولاية.

وأشار المتحدث إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالتحقيق مع الإرهابي ليتم عرضه لاحقاً على القضاء المختص.

وتقوم القوات التونسية منذ عدة سنوات بحملات تعقب لجماعات إرهابية تنتمي إلى خلايا تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

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