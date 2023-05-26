مصرف فيرست ريبابليك الأمريكي يسرح ألفاً من موظفيه

واشنطن-سانا

قام مصرف فيرست ريبابليك الامريكي بتسريح نحو ألف من موظفيه بعد شهر تقريباً من استحواذ مصرف جي بي مورغان عليه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن فيرست ريبابليك قام بخفض 25 بالمئة من موظفيه، مشيرةً إلى أن الموظفين الذين لم تعرض عليهم وظائف في مصرف جي بي مورغان سيحصلون على أجر ومزايا إضافية بما يعادل 60 يوماً.

وكان مصرف جي بي مورغان عرض وظائف على الأغلبية العظمى من موظفي فيرست ريبابليك البالغ عددهم 2700 تقريباً قبل أن يشهد اضطرابات.

وتعد أزمة مصرف فيرست ريبابليك الذي كان مقره في سان فرانسيسكو ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى إثر الأزمة باع العملاء جميع ودائعهم ومعظم أصولهم إلى جي بي مورغان بعد انهيار ثلاثة بنوك، الأمر الذي زعزع الثقة في النظام المصرفي الأمريكي.

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