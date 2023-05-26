وزير الزراعة الفلسطيني: محاولات الاحتلال للاستيلاء على المحميات الفلسطينية استمرار في خطة التوسع الاستيطاني

القدس المحتلة-سانا

اعتبر وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري أن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على المحميات الطبيعية الفلسطينية تأتي استمراراً في خطة الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والتوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين.

وأوضح عطاري في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن ما يجري اليوم من محاولات إسرائيلية للاستيلاء على المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم، تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وإغلاق للمراعي الطبيعية، وكلها محاولات وإجراءات عملية لتهجير الفلسطينيين وتدمير مواردهم الطبيعية وقطاع الزراعة الفلسطيني.

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