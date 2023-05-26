SCS-NET
الشريط الإخباري

الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها عجز المجتمع الدولي إزاء تصاعد جرائم المستوطنين

2023-05-26

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها تصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف هذه الجرائم يشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد منها وانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا إلى استشهاد الشاب علاء قيسية في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل جراء جريمة إعدام جديدة نفذتها عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وإحراق خمس مركبات ومحاصيل زراعية في بلدتي ترمسعيا وقرية المغير شرق مدينة رام الله، واستمرار حصارهما لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وعلى الهوان الذي تبديه الدول الغربية تجاه حياة الفلسطينيين، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الخارجية الفلسطينية: الإدانات الدولية لاقتحام بن غفير للأقصى غير كافية

القدس المحتلة-سانا اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإدانات الدولية للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved