الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها عجز المجتمع الدولي إزاء تصاعد جرائم المستوطنين

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها تصاعد جرائم المستوطنين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن وقف هذه الجرائم يشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد منها وانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا إلى استشهاد الشاب علاء قيسية في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل جراء جريمة إعدام جديدة نفذتها عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وإحراق خمس مركبات ومحاصيل زراعية في بلدتي ترمسعيا وقرية المغير شرق مدينة رام الله، واستمرار حصارهما لليوم الرابع عشر على التوالي.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وعلى الهوان الذي تبديه الدول الغربية تجاه حياة الفلسطينيين، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

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