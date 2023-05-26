الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخين من طراز ستورم شادو البريطاني في يوم واحد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قوات الدفاع الجوي في الجيش الروسي خلال يوم واحد باعتراض صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو التي سلمتها بريطانيا لقوات نظام كييف مؤخراً.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو وقذيفة تكتيكية من طراز غروم2، مضيفة أن القوات المسلحة الروسية تمكنت بمساعدة الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، بالإضافة إلى المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات المركزية، من تحييد حوالي 65 جندياً من القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي”.

وكانت القوات الروسية اختبرت في وقت سابق بنجاح تشغيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس 350 في الوضع التلقائي الكامل دون مشاركة المشغل في منطقة العملية العسكرية الخاصة ونجح في إسقاط عدة طائرات ومسيرات أوكرانية.

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