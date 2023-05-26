SCS-NET
الشريط الإخباري

الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخين من طراز ستورم شادو البريطاني في يوم واحد

2023-05-26

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قوات الدفاع الجوي في الجيش الروسي خلال يوم واحد باعتراض صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو التي سلمتها بريطانيا لقوات نظام كييف مؤخراً.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو وقذيفة تكتيكية من طراز غروم2، مضيفة أن القوات المسلحة الروسية تمكنت بمساعدة الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش، بالإضافة إلى المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات المركزية، من تحييد حوالي 65 جندياً من القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي”.

وكانت القوات الروسية اختبرت في وقت سابق بنجاح تشغيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس 350 في الوضع التلقائي الكامل دون مشاركة المشغل في منطقة العملية العسكرية الخاصة ونجح في إسقاط عدة طائرات ومسيرات أوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة فوق بيلغورود

موسكو-سانا أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن الدفاعات الجوية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved