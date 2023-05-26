المركزي الروسي: تأثر روسيا بالوضع المالي في الولايات المتحدة ينخفض

موسكو-سانا

أعلنت النائب الأول لرئيسة البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا أن تأثر النظام المالي الروسي بالوضع المالي واستقراره في الولايات المتحدة انخفض.

وأعربت يودايفا عن أملها بألا يحدث تخلف عن السداد في الولايات المتحدة في ظل صدور تقارير تفيد بأن المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين جارية بنجاح كبير.

وقالت يودايفا: “إن التقلبات في الأسواق المالية الدولية لها تأثير محدود على السوق المالية الروسية، كونها مغلقة بسبب العقوبات والقيود المفروضة على موسكو”، معتبرة أن هناك تأثيرات غير مباشرة.

واليوم خفضت أكبر وكالة تصنيف صينية التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في ظل الوضع المرتبط بسقف الدين العام الأمريكي.

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