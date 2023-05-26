اصابة فلسطينيين اثنين بجروح جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان بجروح اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على المشاركين في المظاهرة بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

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