الخارجية العراقية تطالب سويسرا بالكشف عن هوية المعتدين على السفارة العراقية

بغداد-سانا

دعت وزارة الخارجية العراقية الجانب السويسري اليوم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هوية المعتدين على مبنى سفارتها في بيرن.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إن “الوزارة تُعرِبُ عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق الذي تعرض له مبنى سفارة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة”.

وأضافت الوزارة: “نجدد إدانتنا لهذا الفعل ولكل أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، ولا سيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها وندعو الجانب السويسريّ الصديق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل”.

وأكدت الوزارة ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة، كما أعربت عن شكرها للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيّة ومحيطها.

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