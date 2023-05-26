بعثات دبلوماسية دولية: عمليات الاستيطان والتهجير القسري بحق الفلسطينيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي

القدس المحتلة-سانا

أكد عدد من البعثات الدبلوماسية في فلسطين المحتلة أن عمليات الاستيطان والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مطالبة بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم لممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأدانت البعثات الدبلوماسية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية مخططات سلطات الاحتلال لهدم 57 مدرسة فلسطينية في مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية، بعد هدمها مدرسة جب الذيب الابتدائية في بيت لحم.

وأعربت البعثات عن قلقها إزاء مواجهة 1100 فلسطيني خطر التهجير القسري، والتشريد التعسفي، وهدم منازلهم وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وكذلك مخططات الاحتلال الرامية لهدم قرية الخان الأحمر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وتهجير أهلها، مؤكدين على عدم قانونية المستوطنات وفقاً للقانون الدولي، لأنها تقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وشمل البيان البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من: الدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، إضافة إلى مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال في بيان اليوم إلى وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبيها، معرباً عن صدمته من تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، والتي كان آخرها الاعتداءات التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين في قريتي برقة شمال غرب نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي أسفرت عن وقوع إصابات وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى وجود منحنى تصاعدي لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها أصبحت أكثر عنفاً.

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