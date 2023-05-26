الأمن الروسي يعتقل ثلاثة أشخاص متورطين بقتل مظليين روس عام 2000

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة متورطة في قتل عشرات المظليين الروس عام 2000.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الجهاز قوله: “تم الحصول على أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها تؤكد مشاركة كل من باتيروف أنزور وكازانشيف أصلانبيك وناكوسوف تيموراز، وهم من سكان قبردينو بلقاريا في جريمة قتل 84 مظلياً من فرقة بسكوف لقوات الإنزال الجوي”.

ولفت الجهاز إلى أنه سيتم توجيه التهم إلى المعتقلين الثلاثة وفقاً لمواد “عصابة قطاع طرق” و”التمرد المسلح” و”التطاول على حياة عناصر الهيئات الأمنية” من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

يشار إلى أن رجال المظلات من مقاطعة بسكوف الروسية كانوا قد قتلوا عام 2000 في منطقة شاتوي بالشيشان، خلال معركة مع مجموعة من عصابة (شامل باساييف وخطاب) كانت تفوقهم بالعدد بشكل كبير، وكانت تلك المعركة واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency