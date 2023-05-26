التشكيلي ناصر سابق.. مسيرة فنية غنية جسدت التراث وجمال الطبيعة

السويداء-سانا

مسيرة غنية تجاوزت نصف قرن للفنان المصور ناصر سابق، استطاع خلالها إنجاز عدد كبير من الأعمال الفنية في التصوير الزيتي، والتي جسدت جمال الطبيعة والموروث الشعبي الغني لجبل العرب.

الفنان ناصر سابق الذي بدأ حياته المهنية والفنية بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة بدمشق عام 1972، أشار إلى شغفه في اختيار عناصره وموضوعاته من البيئة المحلية والطبيعة المحيطة به وجمال بلدته الكفر بريف محافظة السويداء، إضافة إلى المواقف الحياتية والتراثية التي وظفها بشكل لوني شرقي الملامح بحرارته وسطوعه في أعماله.

وأوضح سابق أن أعماله الفنية في التصوير الزيتي تتميز باتجاهات انطباعية من الطبيعة العامة والإنسان الفاعل فيها، بألوان شرقية يفتح فيها الأخضر بالأصفر وبتكحيلات بنفسجية.

وخلال مسيرته الفنية شارك الفنان بعدد من المعارض في سورية ودول الخليج ومعرض بمدينة بيستبرغ في ألمانيا عام 2003، إضافة إلى مشاركته في عدد من المعارض الرسمية والخاصة.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بالسويداء الفنان حمد عزام أوضح أن الفنان ناصر سابق يعد من قدامى التشكيليين في محافظة السويداء، وهو عضو اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية، وكان أستاذاً نشيطاً في تدريس مادة التربية الفنية، ومن أبرز أعماله لوحة تجسد معركة الكفر أولى معارك الثورة السورية الكبرى في مواجهة المستعمر الفرنسي عام 1925، إضافة إلى الكثير من الأعمال المحفوظة لدى وزارة الثقافة وفي دول عربية، مشيراً إلى أن أعماله ساهمت في إغناء الحركة الفنية التشكيلية على ساحة محافظة السويداء وسورية عموماً.

الجدير ذكره أن الفنان ناصر سابق من مواليد عام 1948، ورغم تقاعده من عمله الوظيفي كمدرس لمادة التربية الفنية وبلوغه سن الخامسة والسبعين، إلا أنه مازال معطاء في عمله الفني في مرسمه ببلدته الكفر، إضافة إلى عشقه للأرض وللعمل بالزراعة في بستانه كفلاح يزرع بيد ويرسم بيد.

سهيل حاطوم

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