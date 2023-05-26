موسكو: واشنطن تضخ أموالاً طائلة لتمويل أنشطة العملاء الأجانب في روسيا

موسكو-سانا

كشف فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة التحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا التابعة لمجلس الدوما، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في روسيا في عام 2022.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكاريف قوله:إنه “وفقاً لنتائج التحقيقات بهذا الخصوص للعام الماضي تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في بلادنا، وقد خصصت لهذه الغاية إجمالي 270 مليون روبل، و حسب البيانات والأرقام الرسمية التي تم التوصل إليها نتيجة المراقبة، وصلت المبالغ التي تلقاها الأجانب قبل عام إلى 60 مليون روبل”.

وأشار بيسكاريف إلى أن الولايات المتحدة نفسها أعلنت مؤخرا أنها ستنفق نحو 9.5 مليارات دولار بذريعة (دعم الديمقراطية في العالم) في 2022-2024، مضيفاً: “يبدو أن (أصحاب النوايا الطيبة) في الولايات المتحدة لا يدخرون المال على حملات التلفيق والتضليل المناهض لروسيا”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency