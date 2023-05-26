بمشاركة شعراء من حماة.. أمسية ثقافية في اتحاد كتاب طرطوس

طرطوس-سانا

استضاف فرع اتحاد كتاب طرطوس أمسية أدبية شعرية بمشاركة عدد من الأدباء من مدينة حماة بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

واستهل الأمسية مدير ثقافة حماة الأديب سامي محمود طه عضو اتحاد الكتاب العرب بقصة “منمنمات من جرح وطن”، التي تناولت في مضمونها الهم الوطني والإنساني والاجتماعي، والقصة من مجموعته الأخيرة بعنوان “دمشق أم لا تموت” والتي تحكي عن معاناة الناس بمختلف الشرائح خلال الأزمة.

رئيس فرع اتحاد الكتاب بحماة الشاعر مصطفى صمودي ألقى مقطعاً من قصيدة طويلة بعنوان “الانشطار” من الشعر العمودي، وقصيدة أخرى من الشعر الموزون بعنوان “براق الشرق”، وجاءت مشاركة الدكتور والشاعر أنس بديوي وهو أستاذ في جامعة حماة بمجموعة من القصائد عالجت الهم الإنساني العام الذي يعيشه الناس في الواقع الراهن بأسلوب رمزي غير مباشر، وحملت القصيدة الأولى عنوان “مقام العارف” من الشعر العمودي، وقصيدة غزلية عنوانها “صدى”، ومقطعاً بعنوان “ظلال” من خماسيات تحمل مواضيع متنوعة.

رئيس فرع اتحاد الكتاب في طرطوس منذر عيسى لفت إلى أهمية التعاون المتبادل في النشاطات الثقافية، والذي يوطد العلاقة بين فروع الاتحاد ويكملها، ويفسح المجال لإطلاع جمهور طرطوس على ما يبدعه أدباء المحافظات الأخرى.

راما ضوا

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