مصرع شخصين جراء السيول والتقلبات الجوية في الجزائر

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل حالتي وفاة جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الداخلية الجزائرية قولها في بيان اليوم: إن “هناك حالتي الوفاة تشملان طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات جرفتها السيول بولاية قالمة في أقصى الشرق وطفلاً في السابعة يقطن بولاية تيبازة غرب العاصمة توفي متأثراً بجروحه بعد انهيار جدار ملعب لكرة القدم”، مشيرة إلى تضرر عدد من البنايات والمنازل والمرافق العامة إثر تسرب مياه الأمطار وارتفاع منسوبها.

وأضافت الوزارة: إنه تم تشكيل خلية مركزية لمتابعة مخلفات الأمطار وضمان التكفل السريع بالمتضررين داعية سائقي المركبات ومستخدمي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم إثر التقلبات الجوية التي تعرضت لها عدد من الولايات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency