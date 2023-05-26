من فعاليات مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية المراح

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير الغباش: ضرورة استئصال شلل الأطفال عبر تأمين كميات كافية من اللقاح
2023-05-25
تعزيز علاقات العمل المشتركة خلال مباحثات سورية مصرية
2023-05-25
شكري وبيدرسون يبحثان في جنيف سبل حل الأزمة في سورية
2023-05-25
الغباش يبحث مع نظيره السعودي سبل تطوير التعاون الصحي العربي المشترك
2023-05-25
سورية تدين الهجوم الإرهابي على الحدود الإيرانية-الباكستانية
2023-05-25
كوبزا: مكانة سورية المهمة في العالم العربي غير قابلة للنقاش
2023-05-25
القادري: أهمية دور الحركة النقابية العربية في مواجهة التحديات في معظم الدول العربية
2023-05-24
محليات
انطلاق فعاليات معرض الزهور الأول بحمص
2023-05-25
بمشاركة نحو 55 شركة وطنية انطلاق مهرجان ربيع سورية 2023
2023-05-25
نسب إنجاز المشروعات التنموية في القنيطرة ووضعها بالخدمة خلال جولة للجنة التتبع الوزارية
2023-05-25
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء ربيعية معتدلة
2023-05-25
رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
2023-05-25
للحفاظ على المنشأة العامة… بيان عملي لمديرية الدفاع المدني في طرطوس
2023-05-25
توفير وسائل الطاقة وتسهيل استيراد المواد الأولية ضمن مطالبات صناعيي حماة
2023-05-25
رياضة
ريال مايوركا يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني
2023-05-25
إنييستا يعلن مغادرته نادي فيسيل كوبي الياباني
2023-05-25
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم في المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا
2023-05-25
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الانكليزي
2023-05-25
دورتموند يجدد تعاقده مع هوملز
2023-05-24
برشلونة يعلن رحيل لاعبه ألبا
2023-05-24
فوز النواعير والجيش وحطين على الحرية والوثبة وتشرين في دوري كرة السلة للرجال
2023-05-24
اقتصاد
افتتاح مركز في القامشلي لاستلام محصول الشعير من الفلاحين
2023-05-25
بدء اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس في موسكو
2023-05-25
بدء عملية حصاد العدس في الحسكة
2023-05-25
خلال اجتماع هيئتها السنوية: غرفة تجارة حلب تطلق روزنامة معارضها الخارجية
2023-05-25
فرع مؤسسة الحبوب بدير الزور يبدأ استلام محصول القمح من الفلاحين
2023-05-25
الذهب حبيس نطاق ضيق وسط تركيز على محادثات سقف الدين الأمريكي
2023-05-25
النفط يغلق مرتفعاً
2023-05-24
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الشريط الإخباري
بدء مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية المراح بريف دمشق- فيديو
الغباش يبحث مع نظيره السعودي سبل تطوير التعاون الصحي العربي المشترك
وزارة العدل تحدد موعد الامتحان المؤتمت للمتقدمين المقبولين في مسابقة المعهد العالي للقضاء
إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدة جهات تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية
السيدة الأولى أسماء الأسد تشارك أهالي قرية المراح قطاف وردتهم الشامية -فيديو
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال العامة والإجراءات المتخذة في مواجهة آثار الزلزال
المجلس الأعلى للاستثمار… تتبع تنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار
سورية تدين الهجوم الإرهابي على الحدود الإيرانية-الباكستانية
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شمال اللاذقية
انطلاق أعمال ورشة (رؤى ومنهجيات ترميم وإعادة بناء قوس النصر في تدمر)
من فعاليات مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية المراح
2023-05-25
تصوير: وسيم خير بك
من فعاليات مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية المراح
2023-05-25
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