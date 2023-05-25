انطلاق فعاليات معرض الزهور الأول بحمص

حمص-سانا

أطلقت جمعية أصدقاء حمص البيئية بالتعاون مع مشروع مدى الثقافي ومجلس مدينة حمص ومديرية الزراعةاليوم فعاليات معرض الزهور الأول بحمص على أرض حديقة طريق الشام.

رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء حمص البيئية إيمان تقلا أوضحت أن المشاركين في المعرض هم من أصحاب المشاتل للورود والزهور وتجارب في إنتاج الأسمدة العضوية والمشاريع الصغيرة، إضافة لمشاركة مشروع مدى الثقافي بفقرات فنية طيلة فترة المعرض، مبينة أن الهدف من الفعالية تنشيط السياحة الداخلية وإفساح المجال للأسرة لقضاء وقت ممتع مع أطفالها واستثمار حدائق حمص بالشكل الأمثل.

مدير مشروع مدى الثقافي المهندس رامز حسين نوه بالتعاون مع جمعية أصدقاء حمص البيئية من خلال تقديم عدد من النشاطات الفنية الثقافية الترفيهية خلال أيام المعرض لمتطوعين من مختلف الأعمار، لتنفيذ ملتقى (مدانا ألوان) للفن التشكيلي وأنشطة غنائية ورياضية وترفيهية للأطفال.

مديرة سوق المنتجات الريفية في مديرية زراعة حمص المهندسة أريج ديب بينت أن المشاركة بالمعرض تهدف لإيصال منتجات الريفيات للمستهلكين، وتعريفهم بما ينتجنه من مواد غذائية ومونة للبيت، إضافة لتعريف زوار المعرض بالسوق.

المهندسة ردينة الساحلي شاركت بإنتاج نباتات طبية وعطرية كالزعفران والستيفيا والأوليفيرا ونبات الهيل، إضافة لنباتات زينة داخلية وخارجية، مع إعطاء التعليمات والإرشادات اللازمة للعناية بكل نوع من النباتات والورود.

وتشارك محاسن إبراهيم صاحبة مشروع رائد لإنتاج الفيرمي كمبوست بمنتجاتها وبعض المزروعات من حديقة بيتها، أما عيسى جرجس وهو صاحب مشتل زراعي في الحواش بمنطقة وادي النضارة فتحدث عن مشاركته بأصناف بذور ذات إنتاجية عالية.

الشابة رانيا ملحم طالبة جامعية ومتطوعة في مشروع مدى الثقافي تقوم بمساعدة الصغار ليرسموا لوحاتهم ويبدعوا بأسلوبهم العفوي رسوماتهم المتنوعة.

وأعرب عدد من زوار المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي عن إعجابهم بإقامة أول معرض للزهور بحمص، وتعريف الناس بمختلف أصناف الزهور والورود المحلية والمستوردة وتشجيع الزراعة.

وعزف الفنان فداء تمور على الكمان وزياد وطفة على الإيقاع مقطوعات موسيقية بمشاركة المتطوعين في مشروع مدى الثقافي، وقدموا أغاني وطنية وطربية نشرت الفرح بالأجواء.

تمام الحسن

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