بمشاركة نحو 55 شركة وطنية انطلاق مهرجان ربيع سورية 2023

السويداء-سانا

انطلقت مساء اليوم في الملعب البلدي بمدينة المزرعة الرياضية في السويداء فعاليات مهرجان ربيع سورية 2023 الذي تنظمه مؤسسة نسرين عباس التجارية للمعارض والمؤتمرات وشركة المرصد السوري للإعلام والأعمال بالتعاون مع محافظة السويداء وغرفة تجارة وصناعة السويداء وبمشاركة نحو 55 شركة وطنية.

محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك أشار في تصريح للصحفيين خلال الافتتاح إلى أهمية المهرجان في تقديم السلع والمنتجات بمختلف أنواعها من المنتج إلى المستهلك مباشرة بما يسهم في كسر حلقات الوساطة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء منتجات بجودة عالية وبأسعار أقل من سعر السوق.

بدوره لفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السويداء نبيه بكري إلى المشاركة الواسعة لعشرات الشركات من محافظة السويداء في هذا المهرجان ما بين منتج ووكيل لشركات صناعية في دمشق، مشيراً إلى حرص المشاركين على بيع المنتج بسعر التكلفة والترويج للسلع الجديدة.

المدير التنفيذي لشركة المرصد السوري للإعلام والأعمال آية القحف أوضحت أن فكرة المهرجان ظهرت منذ نحو ثلاثة أشهر، وتم التحضير له بالتنسيق مع محافظة السويداء وغرفة التجارة والصناعة حيث تم تقديم كل التسهيلات اللازمة، مشيرة إلى أهمية المهرجان في خلق حالة من الفرح في المحافظة والمساهمة في التدخل الإيجابي بالأسواق وإيصال المنتج الوطني للمستهلك مباشرة بأسعار تكسر حلقات التوزيع الوسيطة بالإضافة لتقديم الشركات المشاركة العديد من المنتجات الصناعية الغذائية والألبسة والأحذية بأسعار منافسة وحسومات على جميع المواد تتراوح بين 15 و30 بالمئة.

وخلال جولة لمراسل سانا في أجنحة المهرجان أشار الصناعي غسان البريحي صاحب شركة البساط الأخضر للمنتجات الغذائية إلى حرصه على المشاركة بفعاليات كهذه للتعريف بالمنتجات الوطنية، وتوفيرها بسعر الكلفة للمواطنين بينما لفت بشار قرموشة من شركة ميس الريم للألبسة إلى أن هذه مشاركتهم الأولى ويقدمون منتجاتهم للمواطن بأسعار مخفضة عن الأسواق.

في حين أشار صاحب أول شركة لتصنيع الأدوات الكهربائية مهند قسام إلى أهمية المشاركة للتعريف بمنتجاته وبيعها بتخفيضات تتجاوز نسبتها الـ 40 بالمئة بينما أوضح سامر فلحوط صاحب شركة مجففات شمس الشموسة أن المشاركة تتيح له التعريف بمنتجات شركته الخالية من السكر والمواد الحافظة وتقديمها للمستهلك بسعر التكلفة بينما بين مجد الشبلي من فريق “صنع بحب” أن المشاركة هي الأولى للفريق الذي يضم طلاباً جامعيين يقوم كل منهم بتصنيع أعمال ومشغولات يدوية من منزله من إكسسوارات ومواد تجميل وسواها.

كما لفت عدد من زوار المهرجان إلى أهمية فعاليات كهذه في توفير المنتجات من المنتج الى المستهلك عبر سوق التسوق وبما يسهم في تأمين بعض مستلزماتهم بأسعار مخفضة عن السوق.

وترافق المهرجان الذي يستمر لغاية الرابع من حزيران القادم فعاليات فنية وثقافية وألعاب أطفال.

سهيل حاطوم

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