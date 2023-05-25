نسب إنجاز المشروعات التنموية في القنيطرة ووضعها بالخدمة خلال جولة للجنة التتبع الوزارية

القنيطرة-سانا

واقع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية في القنيطرة ونسب الإنجاز، كانت فحوى الجولة التي قامت بها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة سير العمل في هذه المشروعات، في محافظة القنيطرة.

واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء العدل أحمد السيد، والكهرباء المهندس غسان الزامل، والدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات، على مراحل تأهيل مبنى القصر العدلي ومحطة ضخ بريقة لري المزروعات، والمبنى الإداري لمجلس بلدة خان أرنبة وبئر ناحية خان أرنبة للشرب الذي وضع بالخدمة، ويخدم أكثر من 5 آلاف نسمة، ومتنزه الجولان السياحي ضمن حرم سد المنطرة، والمنطقة الصناعية والحرفية في منطقة الحلس التي تتضمن أكثر من 160 مقسماً صناعياً.

كما اطلع الوفد الوزاري على مشروع الدارة المزدوجة لمحطة آيوبا للكهرباء لوضعه بالخدمة خلال الأسبوع القادم، كما جالت اللجنة على حقول القمح في كوم الويسية، ما يبشر بموسم جيد هذا العام.

وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة تعمل على النهوض بالمشروعات الحيوية في المحافظة بكل الإمكانيات، ودعمها، والعمل على استكمالها، لافتاً إلى ضرورة العمل كفريق واحد من أجل تسريع الإنجاز، والتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها تحقق مردوداً اقتصادياً على مستوى الأسر وتحسن وضعها المعيشي، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تسليم كامل محصول القمح إلى الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح وزير الكهرباء أن مشروع الدارة المزدوجة يهدف إلى تخفيف الحمولات على المخارج الأخرى، وزيادة وتحسين التوتر في هذه الخطوط، وتأمين الطاقة لتشغيل مضخات مياه الشرب.

من جهتها، أشارت الدكتورة بركات إلى أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة القنيطرة بشكل خاص، ولا سيما أن المحافظة تمتلك كل المقومات والمواد الأولية، منوهة بأن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتوطين الصناعات، واستقطاب الصناعيين والمستثمرين.

وتحدث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران عن اهتمام الحكومة بالواقع الخدمي والمشروعات التنموية في المحافظة، لافتاً إلى أهمية ترتيب الأولويات وفق القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وقدم المحافظ مذكرة تتضمن شرحاً عن واقع المشروعات ومقترحات تخص إقامة مشروعات تناسب بيئة المحافظة.

وعقب الجولة ناقشت اللجنة خلال اجتماع موسع ضم مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالمحافظة والمجتمع الأهلي في مسرح دار الجولان للثقافة بمدينة البعث، أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والرؤى المطروحة والخطط المستقبلية، وسبل تذليل الصعوبات بالتعاون مع محافظة القنيطرة حسب الإمكانات المتاحة والإسراع بوضع المشروعات التي هي قيد التنفيذ في الخدمة بأقرب وقت.

غسان علي

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