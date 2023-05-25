حماية المستهلك في اللاذقية تضبط مستودعي مياه معدنية للاحتكار وعدم وجود فواتير

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مستودعاً في منطقة مستودعات المرفأ، يقوم باحتكار كميات كبيرة من المياه المعدنية من أجل الحصول على المنفعة المادية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر لمراسلة سانا أن المستودع يحوي 5407 جعب مياه معدنية متعددة الأحجام، منها 2702 جعبة من عبوات ليتر ونصف الليتر، إضافة إلى 203 عبوات عشرة ليترات، لشركات مياه عين الفيجة والسن والدريكيش.

وأكد أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة الكميات وتسليمها لفرع المؤسسة السورية للتجارة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.

وفي السياق نفسه ضبطت المديرية مستودعاً آخر في حي القدس بالمدينة يحتكر المياه المعدنية من أجل تحقيق المنفعة المادية ولا يحوز أي فواتير، حيث بين زاهر أنه ضبط داخل المستودع 143 جعبة مياه ليتر ونصف الليتر وعشرة ليترات، لافتاً إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم ومصادرة الكمية موضوع الضبط وإحالة المخالف موجوداً للقضاء مع تسليم المواد إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة.

فاطمة ناصر

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