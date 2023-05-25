لوكاشينكو: نقل الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية بدأ وهي محمية في أراضينا

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بيلاروس بدأ بالفعل.

ونقل موقع “آر تي” عن لوكاشينكو قوله اليوم: إن الأسلحة النووية الروسية المنتشرة على أراضي الجمهورية محمية بشكل دقيق، ولن يتمكن المخربون من الوصول إليها، بمن فيهم البولنديون، مضيفاً: نحن نقوم بعمل دقيق ومنظم ونتحمل المسؤولية عن ذلك، والحدود مغلقة ما يمنع المجموعات التخريبية من دخول البلاد عبر الحدود الخضراء.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما ودون انتهاك الالتزامات الدولية ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ووقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

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