باتروشيف: الولايات المتحدة تقاتل بشكل مباشر ضد روسيا في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة تقاتل في أوكرانيا ضد روسيا، باستخدام إمكانات الناتو والاتحاد الأوروبي وتشكيلات النازية الجديدة التي أنشؤوها بأنفسهم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باتروشيف قوله للصحفيين عقب اجتماع أمني دولي عقد في موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي: إن الجميع في الغرب يقولون إن روسيا وأوكرانيا في حالة حرب، وهذا غير صحيح إطلاقاً، موضحاً أن الولايات المتحدة هي من تقاتل ضد روسيا، وتستخدم لهذا الغرض إمكانات الناتو والاتحاد الأوروبي وقدرات التشكيلات المسلحة الأوكرانية وخاصة تشكيلات النازيين الجدد التي أنشؤوها بأنفسهم.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أشار إلى أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر بأكثر من 65 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

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