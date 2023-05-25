رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم بين مجلس مدينة القرداحة ومؤسسة الإسكان العسكرية الفرع الإنشائي 2 باللاذقية، لتنفيذ أعمال الشريحة الثانية “كتلة بي وجزء من الكتلة سي لمشروع المنطقة الحرفية” في مدينة القرداحة.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على ملحق عقد بين محافظة دمشق، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية للقيام بالأعمال الإضافية لمشروع تنفيذ البنية التحتية جنوب الرازي للمنطقة التنظيمية 101 المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

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