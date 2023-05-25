لقاء أدبي وثقافي وفني منوع في ثقافي صافيتا

طرطوس-سانا

بمشاركة 12 موهبة شابة، أحيا فريق مئة كاتب وكاتب، ومنتدى صافيتا الأدبي لقاء أدبياً وثقافياً وفنياً منوعاً اليوم في صالة المركز الثقافي بمدينة صافيتا.

وتضمن اللقاء مواضيع أدبية من شعر وخواطر وقصة وغيرها ولوحات فنية تشكيلية من عدة مدارس فنية مختلفة وبألوان منوعة.

وألقى الشاب يحيى حبيب قصيدتين: الأولى من الشعر المحكي بعنوان “خوف” والثانية فصحى بعنوان “لم نتفق” تتناولان الجانب العاطفي والنفسي.

بينما قدمت الشابة تيماء عباس خاطرة بعنوان “زهرتي ثمرتي” والتي تتحدث عن رحلة الحب وتتناول مختلف المواضيع الحياتية.

وقرأ الشاب حسين بركات خاطرة بعنوان “صاحبة الكبرياء “والتي تتناول سرد ووصف موقف معين، أما الشابة “غيثاء سالم” فقدمت نصاً أدبياً حمل عنوان “صراع مع الوقت” تحدثت فيه عن الجانب الرومانسي والعاطفي.

الشاب محمد سعد الدين قدم خاطرتين: الأولى بعنوان “فاتنتي” والتي تتحدث عن صفات المحبوبة، أما الثانية فحملت عنوان “حلمي التائه”.

ورافق اللقاء تقديم مجموعة من الأغاني الطربية المنوعة من قبل الشابين محمد حبيب ويوسف حبيب والشابة غنى عسلية، رافقهم على العود الشاب “ذكي خضر”.

وحظيت مواهب الرسم بنصيب من اللقاء، حيث عرضت الشابة “رزان بركات” ثلاث لوحات صغيرة الحجم من رسم المانديلا والفن التشكيلي واستخدمت ألوان الفحم والرصاص والتخطيط.

أما الشابة ريم الشايب من أهالي محافظة حلب فشاركت بعدة لوحات عن الفن التكعيبي، مستخدمة ألوان الخشب والرصاص، إضافة إلى عدد من الأعمال اليدوية.

المسؤول عن فريق “مئة كاتب وكاتب” الشاب ربيع ديب أوضح لمراسلة سانا أن الفريق تطوعي، وهدفه تنمية المواهب الشابة ودعمها وتشجيعها.

مديرة المنتدى الأدبي نهى المودي ذكرت أنه تم انتقاء فريق شبابي من مختلف مناطق محافظة طرطوس، مبينة أن الفريق مهتم بمختلف الجوانب الثقافية والأدبية والفنية.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency