الخارجية الروسية تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد احتجاجاً على غياب نتائج التحقيقات في تفجير (السيل الشمالي)

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد، احتجاجاً على غياب نتائج التحقيقات في التفجيرات الإرهابية التي طالت أنابيب خط (السيل الشمالي) للغاز الروسي في أيلول الماضي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أورده موقع “ار تي” أنه تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى الوزارة، لتقديم احتجاج شديد اللهجة، بسبب الغياب الكامل لنتائج التحقيقات التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها بخصوص التفجيرات التي طالت أنابيب السيل الشمالي في أيلول 2022 وعدم قدرتها على ضمان شفافية إجراءات التحقيق.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن ذلك يعتبر تهرباً غير مقبول من قبل سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد من التفاعل مع الجانب الروسي بخصوص ذلك، لافتة إلى عدم الرد على رسالة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين التي بعثها في الـ 6 من تشرين الأول 2022 إلى رؤساء حكومات هذه الدول، بضرورة إجراء تحقيق شامل ومفتوح بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية وشركة “غازبروم” وتجاهلهم أيضاً مذكرات السفارات الروسية بهذا الشأن.

وأضاف البيان: إنه تم التأكيد على عدم اهتمام الدول المذكورة بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا التفجير بل على العكس من ذلك من الواضح أنها من خلال أفعالها تطيل الوقت وتحاول إخفاء آثار الجناة الحقيقيين للجريمة التي نعرف أن المتورطين فيها دول معروفة.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أكد أول أمس أن إنكار الولايات المتحدة ضلوعها في تفجير أنابيب خط السيل الشمالي في بحر البلطيق غير منطقي، مبيناً أن واشنطن ملزمة بتعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن التفجير.

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