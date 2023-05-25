شويغو: الدول الغربية زودت أوكرانيا أسلحة بقيمة 65 مليار دولار

موسكو-سانا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بأسلحة تقدر قيمتها بأكثر من 65 مليار دولار.

ونقل موقع ار تي عن شويغو قوله اليوم في اجتماع لمجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: “إن الغرب يجبر نظام كييف بغض النظر عن الخسائر على إظهار النجاحات التكتيكية والاستعداد للقتال حتى آخر أوكراني”.

وأضاف شويغو: “إن أكثر من 2500 مرتزق أجنبي متورطون في أعمال عدائية ضد روسيا ويستخدمون أساليب المواجهة الإرهابية، بما في ذلك التخريب والقتل، وكل هذا يؤدي إلى تصعيد الصراع وإطالة أمده”.

وفي حديثه عن الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أشار شويغو إلى الأنشطة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها في خلق بؤر توتر بالقرب من حدود الدول الأعضاء في المنظمة، وقال: “أتفق إلى حد كبير مع تقييمات الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تم إجراؤها اليوم ولا يزال الوضع فيها غير مستقر للغاية، ويتطلب اهتمامنا الوثيق ومراقبتنا المستمرة”.

ولفت شويغو إلى أن الأنشطة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها تتمثل في خلق بؤر توتر بالقرب من حدود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي لها تأثير سلبي في إثارة الأزمات والصراعات ودعم الهياكل الإرهابية والمتطرفة وتطبيق كل أنواع العقوبات والتهديدات والابتزاز.

كما أعلن شويغو أن قرار روسيا وبيلاروس بشأن الإجراءات الانتقامية في المجال العسكري النووي جاء في سياق تصعيد حاد للغاية للتهديدات على الحدود الغربية للبلدين.

وكان شويغو أكد أمس أن القوات الروسية سترد بشكل قوي وصارم على أي عمليات تخريبية أوكرانية، وذلك على خلفية الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.

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