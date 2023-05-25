بوتين خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوراسي: التعاون في إطار الاتحاد يتقدم بنجاح

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته أمام اجتماع قادة الاتحاد الأوراسي في موسكو أن أرمينيا هي المستفيد الأساسي في الاتحاد، مشيراً إلى أنها سجلت أعلى مستويات في النمو الاقتصادي.

وقال بوتين في الاجتماع الذي ضم قادة بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان: إن التعاون في إطار الاتحاد الأوراسي يتقدم بنجاح، مشدداً على أن روسيا تقدر عالياً الشراكة الوثيقة مع جميع أعضاء الاتحاد الأوراسي التي تقوم على مبادئ المنفعة المتبادلة والاحترام ومراعاة مصالح الدول.

وأضاف بوتين: إن اجتماع الاتحاد سيعقد أولاً في صيغة ضيقة تضم زعماء الدول الأعضاء “روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان” ثم في صيغة اجتماع موسع، حيث سيشارك مع هذه الدول رئيسا أوزبكستان وطاجيكستان من خلال الفيديو، وكذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شخصياً.

بدوره أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في كلمته أن بلاده سجلت نمواً اقتصادياً بنسبة 12.6 بالمئة في العام الماضي وهذا العام يتوقع أن تسجل 12.1 بالمئة.

وكانت بدأت في موسكو في وقت سابق اليوم أعمال اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الخمس وهم رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ورئيس الوزراء الأرميني.

وسيناقش قادة الاتحاد الأوراسي التعاون بين دول الاتحاد في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والاستقلال التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي وإزالة الحواجز التنظيمية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

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